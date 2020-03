Yle: Hallitus on perustamassa ministeriöiden valmiuspäälliköiden ryhmän koronakriisin vuoksi

Koronakriisin käytännön johtamista on tähän asti tehty kansliapäälliköiden ja valmiuspäälliköiden ryhmässä, jota johtaa pääministerin valtiosihteeri. Mukana on ollut osa kansliapäälliköistä. Hallitus on päättänyt laajentaa ryhmää ja ottaa mukaan kaikkien ministeriöiden päälliköt.