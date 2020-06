Yle: Hallitus avaamassa osaa Schengen-maita matkailulle – myös yli 70-vuotiaiden koronasuosituksista ehkä luovutaan

Ylen tietojen mukaan harkintalistalla on muun muassa Saksa. Saksassa tautitilanne on ollut suurin piirtein samansuuntainen kuin Suomessa.

Todennäköistä on, ettei kaikkia rajoituksia poisteta, vaan matkustusrajoituksia jatketaan niihin maihin tai niille alueille, joissa tautitilanne on ratkaisevasti Suomea huonompi. Ruotsi aiheuttaa sen vuoksi päänvaivaa.

Muilta Pohjoismailta ja Baltian mailta rajoitukset on jo purettu.

Painetta Ruotsin rajojen avaamiseen on Ylen mukaan koko hallituksessa. Näin on etenkin RKP:ssa. Muista hallitusryhmistä kuitenkin painotetaan, että kaikki linjaukset on tehtävä johdonmukaisesti tartuntatilanteen mukaan.