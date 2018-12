Näin toimi 9 oppilaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu opettaja – lähetti miehen sukupuolielimistä kuvia oppilaalle, puhui seksistä ja homoseksuaalisuudesta

Opettaja on opettanut matematiikkaa ja datatekniikkaa, kertoo Helsingin käräjäoikeus tuomiossaan. Tapahtumat ovat muodostuneet seksuaalipainoitteisen viestien ja kuvien lähettämisestä sosiaalisessa mediassa kouluajan ulkopuolella ja koskettelusta koululuokassa opetuksen yhteydessä.

Opettaja on esimerkiksi lähettänyt alle 16-vuotiaille miespuolisille oppilaille kuvia miehen sukupuolielimistä ja viestitellyt heidän kanssa seksistä, itsetyydyttämisestä ja homoseksuaalisuudesta.

Opettaja on myös tunneilla esimerkiksi hieronut tiettyjen oppilaiden hartioita ja niskaa sekä silitellyt heidän reisiään. Koskettelu on tapahtunut opettajan tullessa auttamaan oppilaita luokassa. Oppilaiden mielestä koskettelu on ollut epämiellyttävää, ahdistavaa ja kummallista.