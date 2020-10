Yksittäisen poliisin tietoja yritetty kalastella Elokapinan mielenosoitukseen liittyen – "Kenttäpoliisit toteuttavat määräyksen, joka tulee muualta"

Lauantainen Elokapinan järjestämä mielenosoitus on noussut suureen keskusteluun sen jälkeen, kun poliisit sumuttivat paprikasumutteella tiellä istuvia mielenosoittajia. Jonne Rinne kertoo, että kyseinen mielenosoitus meni eri tavalla, kuin mitä poliisille oli etukäteen ilmoitettu.

Rinne raottaa tarkemmin poliisien toimintaa mielenosoituksissa. Taustalla on hänen mukaansa oma johto-organisaatio, joka pitää yllä tilannekuvaa ja seuraa poliisin koko toimintaympäristön muutosta.

– Kyllä ammattitaito poliisissa on näihin lisääntynyt, että entistä enemmän pystytään kouluttamaan joukkuehallintaan poliiseja ja ihan normaali partiotehtävissä olevia poliiseja.

Rinne muistuttaa, että julkiset kokoontumiset ovat sellaisia paikkoja, joissa on paljon ihmisiä paikalla.

Kentällä olevat poliisit toteuttava porras

Rinne kertoo poliisiliiton tietoon tulleen eilen illalla, että yksittäisen poliisin tietoja on yritetty kalastella Elokapinan mielenosoitukseen liittyen.

– Me nähdään näistä kuvamateriaaleista, että ei jää epäselväksi jälkikäteen kuka tämä virkamies on ollut, jos sille on tarvetta ja perustetta.