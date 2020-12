Yksin ei kannata jäädä tänäkään vuonna – THL listasi ohjeet turvalliseen joulun viettoon

– Jouluna läheisten kanssa vietetty aika on tärkeää, eikä yksin kannata jäädä tänäkään vuonna. Nyt on kuitenkin hyvä juhlia samassa tilassa vain läheisimpien ihmisten kanssa ja käyttää luovuutta muiden tapaamisessa. Ikääntyneiden läheisten kohdalla on tärkeää noudattaa heidän toiveitaan joulunvietosta, sanoo THL:n johtaja Mika Salminen.