Yksin avannossa käyviä naisia väijyvä mies pelottaa uimareita Helsingissä – "Kyllä siinä tulee turvaton olo"

Munkkiniemen talviuintipaikalla on viime päivinä kuhistu avantoa autostaan väijyvästä vanhemmasta miehestä, joka on lähestynyt avannossa yksin käyviä naisia erikoisilla kysymyksillä.

Mies on tiedustellut naisilta muun muassa sitä, kuinka usein he avannossa käyvät, ovatko he avannossa yksin ja että onko alueella minkäänlaista valvontaa.