Yksi valopilkku pelasti täydeltä katastrofilta – Jari Isometsältä jyrkkä näkemys hiihtomaajoukkueen suorituksesta: "Ei mitään muuta kerrottavaa"

– Iivolta väkevä suoritus, että pystyi tuollaisella radalla porukoita tiputtamaan. Osoitti sen, että kunto on se, mitä on ollutkin.

– Joni Mäen tilanteesta on lupa olla vähän huolissaan. Hän on kuitenkin meidän yksi – varsinkin viestiä ajatellen – syömähammas ja vapaan sprintissä tärkeä hiihtäjä.

– Se on tietysti yksi vaihtoehto, että on tautia tai tulossa tautia, mutta se on selvä, että jotain hämminkiä on. Vireystila on nyt hukassa, Isometsä sanoo.