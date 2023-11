Paraisilla paloi yöllä navetta – 39 lehmää evakuoitu

Iniössä Söderdyssä noin 700 neliön suuruinen maatilarakennus on tuhoutunut yön aikana tulipalossa.

Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö kertoi STT:lle aamuyöstä puoli neljän jälkeen, että yksiköitä on jo kohteessa, mutta osa on vielä matkalla paikan päälle. Myöhemmin kello neljän aikaan kerrottiin, että navettapalo on saatu hallintaan ja kello puoli kuuden aikaan kerrottiin, että sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Tiedossa ei ole henkilö- tai eläinvahinkoja.