Yksi Euroopan suurimmista ilmasotaharjoituksista alkaa – Suomi johtovastuussa

Tänään alkaa lentotoimintaharjoitus Arctic Challenge Exercise, joka on yksi vuoden suurimmista lentotoimintaharjoituksista Euroopassa.



Harjoitus on järjestyksessään kuudes Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimien yhdessä isännöimä ACE-lentotoimintaharjoitus.



Harjoituksen johtovastuu on tänä vuonna Suomella. Harjoituksen johtajana toimii Ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Henrik Elo. Harjoituksen apulaisjohtajina toimivat eversti Carl-Fredrik Edström Ruotsin ilmavoimista ja eversti Andreas Johansen Norjan ilmavoimista.



Monikansalliseen harjoitukseen osallistuu noin 3 000 sotilasta ja noin 150 ilma-alusta yhteensä 14 eri maan asevoimista.



Isäntämaiden lisäksi harjoituksessa ovat mukana Tanska, Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Italia, Kanada, Ranska, Saksa, Sveitsi, Tshekki ja Yhdysvallat. Nato osallistuu harjoitukseen AWACS-johtokeskuskoneilla.



Suomen Ilmavoimista harjoituksessa on mukana 12 F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää sekä yhteys- ja kuljetuskonekalustoa.



Harjoitukset kestävät ensi viikon perjantaihin asti. Lentotoiminta-alue sijoittuu pääosin Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosiin.