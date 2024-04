YK:n pääsihteeri Guterres: Maailmalla ei ole enää varaa enempään sotaan

Lähi-idällä ja koko maailmalla ei ole enää varaa enempään sotaan, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo.



YK:n turvallisuusneuvosto kokousti myöhään sunnuntaina Iranin Israeliin tekemien iskujen vuoksi. Guterres sanoi neuvostolle, että Lähi-itä on kuilun partaalla ja alueen asukkailla on edessään musertavan täysimittaisen konfliktin uhka.



Guterres peräänkuulutti äärimmäistä malttia ja painotti, että nyt on aika purkaa jännitteitä.