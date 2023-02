YK:lta pysäyttävä varoitus: Tekoäly asettamassa ihmisoikeudet vakavaan vaaraan – "Olen syvästi järkyttynyt"

Tekoälyteknologia on kehittynyt viime aikoina suurin harppauksin. Se on aiheuttanut huolta muun muassa siitä, voisiko tekoäly kärjistää konfliktitilanteita. Mahdollisina sovellutuksina on esitetty muun muassa tekoälyn ohjaamat lennokit ja tappajarobotit.