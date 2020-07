Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuomarin syöpä uusiutunut: liberaalituomarin siirtyminen syrjään voisi antaa Trumpille mahdollisuuden kiristää konservatiivien otetta Yhdysvalloista

Yhdysvalloissa korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin syöpä on uusiutunut. 87-vuotias Ginsburg kertoo olevansa kemoterapiahoidossa maksasyövän vuoksi. Ginsburg aikoo jatkaa tuomarin työssään niin kauan kuin hänen vointinsa sallii sen.

Tuomarin mukaan aiemmin annettu immunoterapia ei ollut purrut tautiin, mutta kemoterapia on tuottanut positiivisia tuloksia.

Ginsburg on sairastanut syöpää jo useaan otteeseen edellisten parin vuosikymmenen aikana. New York Timesin mukaan Ginsburgia on hoidettu aiemmin keuhkosyövän, paksusuolen syövän ja haimasyövän vuoksi.