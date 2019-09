Yhdysvaltoja kiiltokuvien takaa tutkaillut valokuvaajalegenda Robert Frank on kuollut

Valokuvaajalegenda syntyi Sveitsissä, mutta muutti toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltoihin, jossa hän kuvasi muun muassa Fortune, Life, Look ja Harper's Bazaar -aikakauslehdille. Hän kuitenkin "kyllästyi romantiikkaan" ja päätyi taltioimaan kohtauksia päivittäisestä elämästä.

Hän nousikin kuuluisuuteen mullistavan valokuvakirjansa The Americans myötä. Alun perin vuonna 1958 Ranskassa julkaistu kirja on kokoelma kuvia, jotka Frank on ottanut 50-luvulla perheensä kanssa tekemiensä lukuisten automatkojen yhteydessä.