Yhdysvaltalaispainija Alan Vera, 33, kuollut

Vera sai 29. heinäkuuta sydänkohtauksen, kun hän oli ollut pelaamassa jalkapalloa ystäviensä kanssa New Jerseyssä. Hän oli ollut siitä lähtien sairaalahoidossa, kunnes menehtyi maanantai-iltana.

– Sydämemme on murskana. Painiperhe suree suuren voittajan menetystä, jonka fantastinen elämä on vaikuttanut niin moneen yhdysvaltalaisessa painissa ja ympäri maailman, Yhdysvaltain painiliiton pääsihteeri Rich Bender sanoi New York Postin mukaan.