Yhdysvaltalaisosavaltion lakimuutos oli liikaa – 17-vuotias tennistähti älähti: "En voi kuvitella, että.."

– Olen sitä vastaan. Uskon, että tällaiset keskustelut ovat tärkeitä. Sellaisena ihmisenä, jolla on ystäviä seksuaalivähemmistöissä, en voi kuvitella, että ei saa puhua identiteetistään, Gauff sanoi.

– Kaikki seksuaalivähemmistöön kuuluvat henkilöt, jotka olen tavannut ovat tienneet suuntaumisestaan nuoresta iästä lähtien, joten mielestäni tästä on tärkeä puhua kouluissa, sillä koulun tarkoitus on olla rauhallinen paikka, jossa voi puhua kaikesta, Gauff totesi.

– Tämä on sama kuin puhuin BLM:stä, se on mielestäni tärkeää käydä keskustelua raskaista aiheista. Ne henkilöt, joiden kanssa olen puhunut, ovat sanoneet, että sillä on merkitystä, kun ei tarvitse peitellä omaa persoonaansa, Gauff sanoi.