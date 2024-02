Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs vieraili Navalnyin epävirallisella muistopaikalla

Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs Lynne Tracy on vieraillut Moskovassa paikalla, jossa perjantaina kuolleen Aleksei Navalnyin tukijat ovat viime päivinä kokoontuneet muistamaan oppositiopoliitikkoa. Yhdysvaltain suurlähetystö jakoi kuvan Tracysta Solovetskin kivellä. Neuvostoliiton poliittisten vainojen uhreja muistava muistomerkki on toiminut Navalnyin epävirallisena muistopaikkana viime päivinä.

– Tänään me suremme Aleksei Navalnyin ja muiden Venäjän poliittisten vainojen uhreja. Ilmaisemme syvimmät osanottomme Navalnyin perheelle, kollegoille ja tukijoille. Hänen vahvuutensa on inspiroiva esimerkki. Kunnioitamme hänen muistoaan, suurlähetystö kirjoitti sosiaalisessa mediassa.



Uutistoimisto AFP:n mukaan paikalla on ollut muistajien lisäksi runsaasti poliiseja. Venäjällä on otettu kiinni viikonlopun aikana yli 400 ihmistä, jotka ovat osallistuneet Navalnyia muistaviin protesteihin tai muihin tilaisuuksiin.