Pysäyttävä viesti Navalnyilta haudan takaa: "Jos he tappavat minut..."

– Jos he päättävät tappaa minut, se tarkoittaa sitä, että me olemme uskomattoman vahvoja. Meidän täytyy käyttää tätä voimaa, ettemme luovuttaisi. Ja muistaa, että me olemme valtava voima. Ainoa asia, joka on välttämätöntä pahan menestymiseksi on se, että hyvät ihmiset eivät tee mitään. Älkää siis olko toimettomia, Navalnyi toteaa.