Yhdysvaltain Ukraina-avussa miljardiluokan epäselvyyksiä

Ei todisteita väärille teille joutumisesta

Yhdysvaltalaislehti New York Times kirjoitti joulukuussa, että Yhdysvallat on toimittanut Ukrainalle tukea yhteensä yli 75 miljardin dollarin edestä. Suurin osa avusta on mennyt Ukrainan sotilasoperaatioihin, maan hallinnon ylläpitämiseen sekä humanitaarisiin tarpeisiin vastaamiseen. Sotilasavun osuus on lehden mukaan ollut yli 44 miljardia dollaria.