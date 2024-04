Yhdysvaltain senaatti hylkäsi turvallisuudesta vastaavan ministerin virkasyytteen

Mayorkas oli 150 vuoteen ensimmäinen kabinetin ministeri, joka on asetettu virkasyytteeseen.

– Presidentti (Joe) Biden ja ministeri Mayorkas jatkavat työtään, jotta amerikkalaiset ovat turvassa ja jotta (Meksikon) rajalle voidaan etsiä todellisia ratkaisuja. -- Kongressin republikaanien pitäisi työskennellä heidän kanssaan sen sijaan, että he tuhlaavat aikaa perusteettomilla poliittisilla tempuilla ja torppaavat puoluerajat ylittävät turvallisuusreformit, Valkoisen talon viestintäasiantuntija Ian Sams sanoi.

Maahanmuuttoteemasta on tulossa yksi marraskuun presidentinvaalien keskeisimmistä kysymyksistä. Vaalissa kohtaavat todennäköisesti demokraattien istuva presidentti Biden ja toista kautta tavoitteleva republikaanipuolueen Donald Trump .

Maahanmuuttokysymykset ovat repineet kongressia muutenkin. Niistä on tullut yksi kiistakapula, jonka vuoksi muun muassa Ukrainan kipeästi tarvitseva aseapupaketti on jumittanut jo kuukausien ajan. Puolueet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen mahdollisista maahanmuuttolakien tiukennuksista, ja kiista on kiedottu apupaketin vapauttamiseen.