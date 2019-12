Trump sai virkasyytteen, raivokas sananvaihto alkoi – republikaaniedustajan mukaan "Jeesustakin kohdeltiin paremmin"

– Demokraatit tekevät selväksi syvän vihansa ja halveksuntansa amerikkalaisia äänestäjiä kohtaan. He ovat yrittäneet saada minut virkasyytteeseen siitä lähtien kun nousin presidentiksi, jo ennen kuin asetuin ehdolle, Trump sanoi vaalitilaisuudessa tuhansien kannattajiensa edessä.

Oikeudenkäynnistä kiistaa

Seuraavaksi syytteestä järjestetään oikeudenkäynti kongressin ylähuoneessa eli senaatissa. Senaatissa Trumpin republikaaneilla on enemmistö, joten syytteen odotetaan kaatuvan.

Senaatin enemmistöjohtaja, republikaani Mitch McConnell haukkui jo virkasyytteen pystyyn ja sanoi, että senaatin tehtävä on korjata asia.

– Tämä on hätiköidyin, vähiten perusteellinen ja epäreiluin virkasyyte lähihistoriassa. Senaatin velvollisuus on selvä, ja me täytämme sen, McConnell sanoi.