Yhdysvaltain oikeusministeriö pyysi tuomaria lopettamaan New Yorkin pormestarin korruptiosyytteiden käsittelyn

Medialähteiden mukaan Yhdysvaltain virkaa tekevä varaoikeusministeri Emil Bove oli uhannut syyttäjiä potkuilla, mikäli he eivät allekirjoittaisi esitystä syytteistä luopumiseksi.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on pyytänyt liittovaltion tuomaria lopettamaan New Yorkin pormestaria Eric Adamsia vastaan nostettujen korruptionsyytteiden käsittelyn.

Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja New York Times.

Perjantaina kirjatun esityksen on allekirjoittanut kaksi liittovaltion syyttäjää sekä Yhdysvaltain virkaa tekevä varaoikeusministeri Emil Bove, joka on presidentti Donald Trumpin entinen asianajaja.

Bove käski alkuviikosta syytteet nostaneita liittovaltion syyttäjiä luopumaan syytteistä, mutta oikeusjutun hylkäämisen sijaan syyttäjät päättivät erota.

CNN:n ja New York Timesin lähteiden mukaan Bove oli uhannut julkishallinnon korruptiotapauksista vastaavan osaston syyttäjiä potkuilla, mikäli he eivät allekirjoittaisi esitystä syytteistä luopumiseksi. Vapaaehtoiseksi allekirjoittajaksi perjantaina jätettyyn pyyntöön suostui lopulta pitkän työuran tehnyt syyttäjä Ed Sullivan.

Perusteet poliittisia

Syytteet liittyvät Turkin hallinnolta väitetysti saatuun kampanjarahoitukseen ja mahdolliseen pelastusviranomaisten painostukseen, jonka avulla Turkin konsulaattirakennus avattiin New Yorkissa mahdollisista turvallisuusongelmista huolimatta. Adams on kiistänyt syyllisyytensä.

Trumpin nimittämän Boven pyynnössä perusteet syytteiden hylkäämiseksi ovat poliittisia.

Pyynnössä syytteiden hylkäämistä perustellaan sillä, että syytteiden vuoksi pormestari ei pysty tekemään työtään kunnolla. Pyynnön mukaan syytteet muodostaisivat myös riskin vaalihäirinnälle tänä vuonna järjestettävissä New Yorkin pormestarinvaaleissa.

Pyynnön perusteluihin ei muun muassa lukeudu, että Adamsin syyllisyydestä olisi puutteellista näyttöä.

Adams on demokraatti, mutta hän on väittänyt sen enempää perustelematta syytteiden olevan rangaistus siitä, että hän on arvostellut Trumpin edeltäjän, demokraattien Joe Bidenin maahanmuuttopolitiikkaa. Viime viikkoina Adams on lisännyt yhteydenpitoaan Trumpin esikuntaan.

Tuomarin päätös

Päätöksen syytteistä luopumisesta tekee lopullisesti New Yorkissa toimiva liittovaltion tuomari Dale Ho.

New York Timesin mukaan tuomareilla ei ole perinteisesti paljon vaikutusvaltaa syyttäjäpuolen pyyntöihin syytteistä luopumisessa, mutta tässä tapauksessa oikeusministeriön esityksen voisi yrittää hylätä poliittisten motiivien vuoksi.

– Tuomari Ho voisi sanoa päätöstä poliittisesti motivoituneeksi ja sen loukkaavan oikeusprosessia ja tuomioistuinta, arvioi lehdelle New Yorkin yliopiston lakitieteen professori Stephen Gillers.

Syytteiden julkitulon jälkeen monet newyorkilaispoliitikot ovat vaatineet Adamsin eroa, mutta pormestari ei ole suostunut eroamaan.

New Yorkin osavaltion demokraattikuvernööri Kathy Hochulilla olisi kuitenkin oikeus erottaa Adams. MSNBC-kanavan torstaisessa haastattelussa Hochul myönsi käyvänsä keskusteluja asiasta avustajiensa ja muiden poliittisten johtajien kanssa.