Yhdysvaltain Kabulin-lähetystön henkilökuntaa määrätty tuhoamaan asiakirjoja Talebanin vallatessa Afganistania

– Hävittäkää myös esineet, joissa on lähetystön tai valtion virastojen logoja, Yhdysvaltain liput sekä esineet, joita voidaan väärinkäyttää propagandatoimissa, henkilökunnan saamassa muistiossa lukee uutistoimisto AFP:n mukaan.

Samaan aikaan Yhdysvaltain puolustusministeriö kommentoi, ettei usko Kabulin olevan välittömässä vaarassa siitä huolimatta, että useimmat Afganistanin muut merkittävät kaupungit on menetetty Talebanille viime päivinä.

– Kabul ei ole tällä hetkellä välittömän vaarallisessa ympäristössä. Mutta on selvää, jos katsomme Talebanin tekemisiä, että he yrittävät eristää Kabulia, sanoi Pentagonin tiedottaja John Kirby toimittajille.

Myös Suomi evakuoi väkeä

Maan kolmesta suurimmasta kaupungista enää Kabul on hallituksen vallassa Heratin ja Kandaharin kaaduttua äärijärjestölle. Yhdysvallat on pitänyt kiinni täydestä vetäytymisestään maasta, mutta on lähettänyt Kabuliin 3 000 sotilasta tukemaan lähetystönsä alasajoa.