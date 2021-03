Yhdysvalloissa osavaltiot keventävät koronarajoituksia – Biden arvosteli Texasia ja Mississippiä maskihöllennyksistä

– Uskon tämän olevan suuri virhe. Toivottavasti kaikki tajuavat, että maskeilla on merkitystä: olemme juuri muuttamassa tämän taudin luonnetta. Viimeinen asia, jota nyt tarvitaan, on neandertalilainen ajattelu, jonka mukaan kaikki on jo hyvin: maski pois ja unohdetaan koko juttu, Biden jyrisi.