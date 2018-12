Yhdysvallat suunnittelee Syyriasta vetäytymistä – Suomalaisasiantuntija: "Kestävää rauhaa ei saada vielä pitkään aikaan"

Syyrian sota on jatkunut jo yli kuusi vuotta. Vaikka sotilaallinen tilanne on kääntynyt hallituksen hyväksi, on pysyvä rauha vielä kaukana.

Mainos

Bashar al-Assadin hallitus pysyy vallassa liittolaistensa Venäjän ja Iranin tuella, mutta ei edelleenkään hallitse läheskään koko Syyriaa. Sisällisotaa edeltävään tilanteeseen ei ole, sanoo professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.

– Assad on hyvin paljon riippuvainen muista, hänen liikkumatilansa on varsin rajattu, ja myös valta Syyrian eri osiin on yhä varsin rajattu. Missään tapauksessa ei olla siinä tilanteessa, jossa oltiin ennen kuin sisällissota alkoi.

Väkivalta ja kuulustelut pelottavat palaajia

Syyria säilyy jatkossakin ulkovaltojen taistelukenttänä ja etupiirijakojen kohteena. Juusolan mukaan Syyria säilyy lähitulevaisuudessakin epävakaana. Maan demokratisoitumista ei ole näköpiirissä.

– Olisi kauhean vaikea nähdä, että mikä olisi se yhtälö, jonka kautta päästäisiin siihen, että Syyrian jällenrakennus saisi merkittävästi kansainvälistä tukea myös esimerkiksi Euroopasta, ja tähän liittyisi sitten poliittinen prosesi, joka mahdollistaisi demokratisoitumisen.



Syyriasta on sodan kestäessä paennut yli 10 miljoonaa ihmistä. Pakolaisia palaamasta aineellisten tuhojen lisäksi Syyriaan hallituksen tekemän väkivallan pelko.

– Paluuseen liittyy huomattavia ongelmia liittyen Syyrian hallinnon luonteesta. Palaajia uhkaa hyvin suurella mahdollisuudella väkivalta ja kuulustelut.

Järjestö: Isis teloittanyt lyhyessä ajassa 700 ihmistä

Mainos

Tänään tiedotusvälineissä levisi tieto, jonka mukaan Yhdysvallat suunnittelee sotilaidensa "nopeaa ja täydellistä" poisvetoa Syyriasta. Yhdysvalloilla on maassa noin 2000 sotilasta, jotka ovat pääosin kouluttaneet terroristijärjestö Isisiä vastaan taistelevia kurdijohtoisia joukkoja ja tukeneet näitä taisteluissa ilmaiskuin.

Vaikka Trump sanoo, että Isis on kukistettu, on terroristijärjestöllä kuitenkin arvioista riippuen yhä tuhansia tai kymmeniä tuhansia taistelijoita Syyriassa ja Irakissa. Isis pitää yhä myös alueita hallussaan Irakissa ja Itä-Syyriassa.



Syyrian ihmisoikeustilannetta tarkkaileva järjestö The Syrian Observatory of Human Rights kertoi tänään, että Isis on teloittanut 700 vankia viimeisen kahden kuukauden aikana. Terroristijärjestöllä on ollut vankinaan ainakin 1350 ihmistä, joista osa on siviilejä ja osa Isisiä vastaan taistelevia sotilaita.

Islamistien suosio saattaa palata

Vaikka Isis todella saataisiinkin kukistettua sotilaallisesti, ei islamismin vetovoima välttämättä katoa.

Jos Syyriaan palaavilla pakolaisilla ei ole mitään toivoa paremmasta tulevaisuudesta, voi ääriaineisten vetovoima kasvaa uudelleen. Juusela arvioi, että islamisitien suosion lisääntyminen on tulevaisuudessakin uhka Syyriassa.