Word Trade Centerin pilvenpiirtäjiin iskeytyneet matkustajakoneet ovat piirtyneet yhdysvaltalaisten ja koko maailman mieliin.
Tänään on kulunut 24 vuotta Yhdysvaltoja ja maailmaa ravistelleista terrori-iskuista.
Matkaoppaana New Yorkissa työskentelevä Christina Stanton muistaa tapauksen kuin eilisen päivän. Hän asui iskujen aikaan vain kuuden korttelin päässä World Trade Centerin pilvenpiirtäjistä, joihin iskeytyi kaksi matkustajalentokonetta.
– Meidät evakuoitiin sekunneissa sen jälkeen, kun toinen lentokone iskeytyi torniin, Stanton muistelee uutistoimisto Enexille.
WTC-iskut ovat lähellä Stantonin työtä matkaoppaana, sillä hänen reittinsä varrella on terrori-iskuihin liittyviä muistopaikkoja.
– Minua rauhoittaa, kun voin pukea tapahtuneet pahat asiat sanoiksi.
Iskuissa 11. syyskuuta 2001 kuoli lähes 3 000 ihmistä. Lisäksi satoja poliiseja ja palomiehiä kuoli pelastustöissä.
Iskuista syytettiin Osama bin Ladenia ja ääri-islamistista terroristijärjestö al-Qaidaa. Iskuja on pidetty lähtölaukauksena Yhdysvaltojen terrorismin vastaiselle sodalle.