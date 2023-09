Syyskuun 11. päivän terrori-iskujen kuolonuhreja tunnistettu jälleen – yli 20 vuoden jälkeen

Terrori-iskujen vuosipäivän lähestyessä viranomaiset kertovat , että New Yorkin keskustassa World Trade Center -liiketornin romahduksessa kuolleet kaksi henkilöä, mies ja nainen, on tunnistettu dna-näytteiden avulla.

Tunnistettujen henkilöiden perheet eivät halunneet heitä nimettävän julkisuudessa. Viimeisempien myötä New Yorkissa tunnistettujen kuolouhrien lukumäärä on nyt noussut 1649:ään. Tunnistamatta on yhä yli tuhat uhria, ja tunnistustyö on ollut tuskallisen hidasta. Edellisen kerran kaksi ihmistä tunnistettiin vuonna 2021.