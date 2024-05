Windows95man on nyt "aika hapoilla" – kaksikko lupaa syksylle uutta musiikkia

Aulassa todella odotetaan: Kööpenhaminasta saapuva lento on jo vajaan tunnin myöhässä, eikä se tuloaulan näytön mukaan ole edelleenkään laskeutunut. Kyydissään kone tuo Suomen euroviisuedustajaa, kisassa sijalle 19 sijoittunutta Windows95mania eli Teemu Keisteriä sekä No Rules -kappaleen solistia Henri Piispasta, joita on ottamassa vastaan pari livekameraa, muutama toimittaja ja valokuvaaja sekä faneja kukkien ja nimikirjoitusvihkojen kanssa.