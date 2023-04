WHO: Kuusi uutta Marburg-verenvuotokuumeeseen sairastunutta Päiväntasaajan Guineassa

WHOn mukaan maassa on löydetty 15 laboratoriossa varmennettua tautitapausta ja 23 epäiltyä tautitapausta. Järjestön mukaan tautiin on menehtynyt ainakin yksitoista ihmistä.

Päiväntasaajan Guinea julisti 13. helmikuuta, että maassa on epidemia. Valtio on pyrkinyt estämään tartuntojen leviämistä muun muassa karanteeneilla sekä rajavalvonnalla.

Maaliskuun lopussa WHO arvioi, että taudin aiheuttama riski on kansallisella tasolla erittäin korkea ja alueellisella tasolla kohtuullinen. Maailmanlaajuisesti yleiselle terveydelle aiheutuva riski on järjestön mukaan matala.