WHO: Apinarokko ei tällä hetkellä ole kansainvälinen kansanterveysuhka: "Moni asia on vielä epäselvä ja aineistossa on aukkoja"

Maailman terveysjärjestö WHO näkee, että apinarokon leviäminen ei tällä hetkellä muodosta kansainvälistä kansanterveysuhkaa. WHO:n johtaja Tedros AdhanomGhebreyesus sanoo, että apinarokon leviäminen on kuitenkin erittäin huolestuttava terveysuhka.

– Hätätoimikunta jakoi vakavan huolen nykyisen epidemian laajuudesta ja leviämisnopeudesta tuoden esiin, että moni asia on vielä epäselvä ja että nykyisessä aineistossa on aukkoja, Tedros sanoi järjestön sivuilla julkaistussa puheessaan.

Suomessa neljä tartuntaa

WHO:lle on tänä vuonna raportoitu noin 3 000 vahvistettua tartuntaa noin 50 maasta. WHO:lle on raportoitu yksi rokkoon liittyvä kuolema. Toukokuun alun jälkeen apinarokkoa on todettu läntisen ja keskisen Afrikan ulkopuolella. Afrikan maissa apinarokkoa on esiintynyt paikallisesti. Uusista tartunnoista suurin osa on havaittu läntisessä Euroopassa.