West Side Story -musikaalista tunnettu Broadway-tähti Chita Rivera on kuollut

Broadway-tähti ja West Side Story -musikaalista tuttu näyttelijä, laulaja ja tanssija Chita Rivera on kuollut 30. tammikuuta New Yorkissa lyhyen sairauden jälkeen. Hän oli 91-vuotias. Tähden kuolemasta kertoi hänen tyttärensä Lisa Mordente , jonka mukaan Rivera kuoli rauhallisesti.

Rivera oli yksi Amerikan johtavista latinalaisamerikkalaisista taiteilijoista ja uranuurtajista. Hän oli Tony-teatteritaiteenpalkinnon historian eniten ehdolla olevien esiintyjien joukossa: hän sai 10 ehdokkuutta, voitti kahdesti The Rink ja Kiss of the Spider Woman -näytelmistä ja sai vuonna 2018 Tony Special Award -erityispalkinnon teatteritaiteen elämäntyöstään.