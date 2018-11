Wasa Express kääntyi takaisin satamaan kovassa myrskyssä – rekka kaatui laivan sisällä

Myrskyvaroituksia laajasti

Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen Pohjois-Itämeren itäosasta Perämeren pohjoisosaan. Päivystävän meteorologin Tuomo Bergmanin mukaan aallokko on monin paikoin 5–6-metristä.

Bergmanin mukaan Merenkurkun tuulivaroitus 23 metriä sekunnissa on normaali syysmyrskykeli, mutta nyt keli on päässyt tavallista rajummaksi, koska pitkään samasta suunnasta puhaltanut tuuli on nostanut allokon korkeutta.

– Nordvallissa tuulenpuuska oli laivassa hetken yli 30 metriä sekunnissa, se on todella raju puuska. Nyt se on hieman laskenut, mutta silti puuskissa on 28 metriä sekunnissa, ja keskituuli oli hetki sitten 22 metriä sekunnissa. Eli voi sanoa, että Ilmatieteen laitos on vetänyt vähän alakanttiin, Ståhlberg kertoo.