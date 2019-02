Vuosi tuhoisasta koulusurmasta: Uutisankkuri murtui lukiessaan äidin kirjettä kouluampumisessa kuolleelle tyttärelle – "Toivon, että olisin voinut ottaa luodit puolestasi"

Baldwinin lukeman kirjeen alussa äiti kirjoitti, että ystävänpäivä on nyt täynnä muistoja. Edellinen ystävänpäivä oli viimeinen kerta, kun hän näki lapsensa.

Hetki tämän jälkeen Baldwin liikuttuu, mutta saa itsensä koottua. Hän sanoo ääneen, että haluaa saada luetuksi kirjeen loppuun, sillä siinä on tärkeää asiaa.

Ampumisessa kuoli lukuisia lapsia

Kun kirjeen lukeminen jatkuu, äiti kertoo siinä, että vuosi on pitkä aika. Hän haluaa kertoa tyttärelleen, mitä kaikkea sinä aikana on tapahtunut.

– Veljesi kaipaavat sinua kauheasti. He kaipaavat kanssasi riitelemistä. He kiittävät sinua, sillä sait isän vakuutettua siitä, että rajoittamaton langaton verkkoyhteys on tarpeellinen, äiti kirjoittaa.