Vuosi sitten Lahdessa tapahtui jotain merkillistä ja koko kaupunki pysähtyi – näin taisteltiin miljoonavahingot aiheuttanutta tuntematonta hyökkääjää vastaan

Kun järjestelmät eri puolilla kaupunkia alkoivat mennä nurin, iltaan mennessä kävi selväksi, että meneillään on kyberhyökkäys.

Kaikki koneet irti verkosta

– Miljoona euroa ja tavallaan turha kulu. Olemme jälkikäteen arvioineet, että noin 300 000 – 400 000 eurolla hyökkäys olisi estetty. Tämä sisältää vakavan opetuksen kaikille suomalaisille kunnille siitä, mikä merkitys tietoturvalla ja turvallisella yhteiskunnalla on.

Kehittynyttä teknologiaa?

– Kyseessä ei ollut jonkin yksittäisen käyttäjän koneeseen työntämä tikku tai jokin alkeellinen virusohjelma. Kyllä meidän käsitys on se, että tämä oli hyvin kehittynyttä ja korkeatasoista teknologiaa, millä meitä vastaan hyökättiin, Timonen sanoo.

KRP: Lahtea kohtaan ei erityisiä kaunoja

Keskusrikospoliisi selvittää yhä, kuka tai ketkä olivat yli miljoona euroa maksaneen hyökkäyksen takana. Mutta miksi juuri Lahti on ollut jo kahden kyberhyökkäyksen kohteena?

– Se on hyvä kysymys. Koska motiivista ei ole varmuutta, siihen ei pysty vastaamaan. Yksi arvelu on, että koska se oli mahdollista. Ei ole tullut esiin mitään sellaista tutkinnassa, että joku ei erityisesti pitäisi Lahdesta. Lahtihan on hieno kaupunki, sanoo rikoskomisario Marko Leponen KRP:stä.