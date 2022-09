Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -ohjelmassa on vastavierailun aika – avausjaksossa pääministeri Sanna Marin

Maikkarilla on yövytty Maria Veitolankanssa ympäri maata ja maailmaa Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa. Nyt Veitola kutsuu tuttuja kasvoja vastavierailulle omaan kotiinsa Punavuoreen. Veitola ja vieras viettävät yhdessä rennon päivän ja muistelevat yhdessä, mitä vieraalle on tapahtunut sitten oman Yökylässä-jakson. Luvassa on rehellistä pohdintaa ja valaisevia paljastuksia.