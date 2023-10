Vuoden 2024 Uuden Musiikin Kilpailu järjestetään Tampereella – tätä on luvassa

Uuden Musiikin Kilpailun finaali järjestetään vuonna 2024 Tampereen Nokia Arenalla . Aiemmin tapahtumaa on vietetty Turun Logomossa.

– Uuden Musiikin Kilpailu on kasvanut musiikki-instituutioksi, joka ehdottomasti ansaitsee aikaisempaa suuremmat puitteet. Turku on jo monien vuosien ajan ollut loistava UMK-kaupunki, ja olemme siitä kiitollisia. Tänä vuonna UMK-juna suuntaa pohjoisempaan ja uskon, että Tampere ja Nokia Arena tarjoavat täydellisen paikan suurelle viisujuhlalle. Nyt on ison show’n ja viisutunnelmaa tihkuvan tapahtuman aika, sanoo Ylen Luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén.