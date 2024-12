VR kertoo myyvänsä ylimääräistä raidekalustoa muille alan toimijoille.

Tällä kertaa myyntiin tulee yhdeksän tavara- ja matkustajaliikenteeseen soveltuvaa dieselveturia. Ilmoittautuminen yrityksille ja yhdistyksille suunnattuun huutokauppaan alkaa 12. joulukuuta.

VR:n järjestämä huutokauppa koskee kahdeksaa Dv12-dieselveturia ja yhtä Dr16-dieselveturia.

VR:n mukaan kyseiset veturit ovat elinkaarensa loppupuolella, mutta kunnossapito- ja saneeraustoimien myötä niitä voi edelleen hyödyntää matkustaja- tai tavaraliikenteessä.

– Järjestimme vastaavan veturihuutokaupan viimeksi keväällä ja myymme nyt lisää vetokalustoa liikennekäyttöön. Haluamme aktiivisesti edistää kilpailua ja luoda Suomeen kasvavaa ja kestävää raideliikennemarkkinaa, kertoo VR:n strategia- ja kalustojohtaja Ilkka Anttila tiedotteessa.

– Meiltä on vapautunut veturikapasiteettia myytäväksi idänliikenteen päättymisen sekä logistiikan tehokkaampien kuljetusratkaisujen myötä. Lisäksi olemme investoineet uusiin sähkö- ja dieselvetureihin, joita on yhä enemmän liikenteessä, hän jatkaa.



Ilmoittautuminen yrityksille ja yhdistyksille suunnattuun, suljettuun huutokauppaan avautuu joulukuun 12. päivä ja on auki tammikuun 2025 loppuun. VR järjestää huutokauppaan ilmoittautuneille katselmukset, joissa voi tutustua tarkemmin myytäviin vetureihin, sekä esittelytilaisuuden myyntiprosessin etenemisestä. Huutokauppa sulkeutuu huhtikuussa 2025.