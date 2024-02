Von der Leyen pyrkii toiselle kaudelle EU-komission johtoon

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmoittanut pyrkivänsä toiselle kaudelle Euroopan komission johtoon. Hän vahvisti ehdokkuutensa Berliinissä kristillisdemokraattisen CDU-puolueensa kokouksen jälkeen.

Von der Leyen on ollut EU-komission puheenjohtajana vuodesta 2019 saakka, ja hänen pyrkimisensä komission johtoon toiselle kaudelle on odotettua. Von der Leyen itse sanoi, että hän on asettanut tehtäväkseen puolustaa unionia sitä jakamaan pyrkiviltä voimilta.