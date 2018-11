Voitko uskoa tätä? Britanniassa katsotaan vielä mustavalkotelevisiota!

Uutinen selviää Britannian tv-lupaviranomaisen TV Licensing'in selvityksestä. Sen mukaan eniten mustavalkolupia on Lontoossa, jossa niitä on 1 768. 431 lupaa löytyy West Midlandsin alueelta ja 390 Suur-Manchesterista.

Mustavalkolupien määrä on kuitenkin romahtanut vuodesta 2000, jolloin niitä oli vielä yli 200 000. Määrä laski alle 10 000:n vasta kolme vuotta sitten, viranomainen sanoo.

– Kun yli puolet talouksien televisioiosta on jo yhteydessä verkkoon, on kiinnostavaa, että yli 7 000 taloutta on valinnut katsoa ohjelmansa mustavalkovastaanottimesta, ihmettelee viranomaistiedottaja Jason Hill.