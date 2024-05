Voisiko Teemu Pulkkinen palata KHL:stä Suomeen? Näin SM-liiga vastaa

Sarjan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan vastuu on seuroilla.

– Me emme voi linjata. Seurat ovat yksityisiä elinkeinoharjoittajia. Liiga ei pysty ottamaan asiaan kantaa. Seura tekee päätökset työnantajana. Asia ei ole kyllä ollut enää tapetilla, sen verran tässä on aikaa kulunut, hän jatkaa.

KHL-seuransa jättänyt Teemu Pulkkinen on Helsingin Jokerien kasvatti. Hän on pelannut SM-liigassa 185 ottelua. KHL:ssä hyökkääjä on pelannut kuuden kauden aikana yhteensä 295 ottelua viidessä eri seurassa.