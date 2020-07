Voimankäyttötilanne Lahden poliisivankilassa – kahta vartijaa ja yhtä poliisia epäillään henkilön törkeästä pahoinpitelystä

Voimankäyttötilanteen johdosta Hämeen poliisilaitoksessa on jo heti tapahtuman jälkeen tehty virkamiesoikeudellinen harkinta kahden vartijan ja yhden poliisin osalta. Heitä on kuultu virkamiesoikeudellisessa menettelyssä. Poliisilaitos on pidättänyt poliisin virantoimituksesta ja kahden vartijan osalta on jääty odottamaan syyteharkintaa.