Voimakas trombimainen tuuli repi peltikattoa irti Lappajärven Ollin kylässä

Ilmatieteenlaitoksen mukaan trombi on voimakas, paikallinen ja kestoltaan yleensä lyhyt paikallinen pyörretuuli. Niiden halkaisija on yleensä vain kymmenistä metreistä satoihin metreihin, mutta pyörteen sisällä tuulen nopeus on vähintään 18 metriä sekunnissa, ja se aiheuttaa usein tuhoja kulkureitillään.