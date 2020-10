Voiko Vastaamosta varastetuilla tiedoilla ottaa uhrin nimissä lainaa tai pikavipin? Ei voi, mutta moneen muuhun rikolliseen toimintaan tietoja voi käyttää

– Digitalinen pankki- ja vakuutusasiointi on turvallista. Myös pankkitunnusten käyttö ja maksaminen on turvattu useammalla turvatekijällä.

- Tietomurron yhteydessä ei ole tämän hetken tietojen mukaan vuotanut pankkiasiointiin liittyviä tietoja. Pankkitietosi ovat siis turvassa, jos et ole luovuttanut tunnuksia ulkopuolisille.

- Vaikka olisit maksanut Vastaamon käyntejä laskulla, on maksaminen ollut turvallista, kunhan et ole luovuttanut pankkitunnuksia ulkopuolisille

- Kynnystä luottokiellon ottamiseen kannattaa pitää kohtuullisen korkeana. Se on järkevä hankinta, jos epäilee identiteettivarkautta tai henkilöpaperit ovat kadonneet. Luottokielto on kuitenkin järeä toimenpide, jota ei ole syytä hankkia varmuuden vuoksi. Luottokieltoa kevyempi vaihtoehto on omien luottotietojen seuraaminen, jonka voi tehdä joko Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden kautta.