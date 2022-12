Voiko joululahjan ostaa kirpputorilta? Kysely paljastaa, mitä käytetyistä lahjoista ajatellaan

Second hand -sovellus Tisen kyselyn mukaan suomalaisista vain 18 prosenttia oli halukas ottamaan vastaan käytetyn lahjan.

– Siinä on paljon stigmoja vielä. Antajat pelkäävät ehdottomasti sitä, että onko lahja yhtä toivottu lahjan saajalle, kun se on second handia, Tisen maajohtaja Laura Laakso toteaa videolla.