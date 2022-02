Vladimir Putin heitettiin ulos kansainvälisestä urheiluliitosta

Putin on suuresti kiinnostunut urheilusta ja erityisesti judo on lähellä hänen sydäntään. Putinilla on musta vyö judossa ja hän on julkaissut "Opi judoa Vladimir Putinin kanssa" -kirjan. Nyt lajin kansainvälinen kattojärjestö sulkee Putinin kunniapuheenjohtajan paikalta.