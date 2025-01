Valion tietomurrolla ainakin 70 000 uhria – näin uhrit voivat saada apua tietojensa suojaamisessa

Valioon kohdistunut tietomurto koskee 5000 henkilön sijaan jopa 70 000 henkilöä, Valio tiedottaa.

20. joulukuuta paljastui, että tietoturvahyökkäyksen kohteena oli Valion, Suomessa toimivien tytäryhtiöiden ja maidonhankintaosuuskuntien henkilöstöä yli 5 000 henkilöä. Tapauksen tutkinnassa on paljastunut, että yhteensä noin 70 000 Valion Eläkekassan nykyisten ja aiempien vakuutettuna olleiden henkilötiedot ovat vaarantuneet. Lisäksi hyökkääjä on saanut haltuunsa rajatun määrän Valion taloustietoja, jotka sisältävät jonkin verran henkilötietoja, Valio kertoo.

Tietoturvaloukkauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle ja Finanssivalvonnalle sekä rikosilmoitus poliisille. Poliisi tutkii edelleen tietomurtoa.

Valio on lähettänyt tietomurron kohteena olleille henkilöille kirjeen, jossa kerrotaan, mitkä kirjeensaajan henkilötiedot ovat altistuneet tietomurrolle ja miten viranomaisten suositusten mukaisesti tulee toimia omien tietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä.

– On erittäin valitettavaa, että tietomurron kohteena olevien henkilöiden määrä on merkittävästi aiempaa arvioitua suurempi. Muita kuin kirjeessä kerrottuja tietoja ei ole päätynyt hyökkääjän haltuun. Olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta ja siitä aiheutuvasta harmista, kommentoi Jari Laaninen, Valion Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja Valion Eläkekassan toimitusjohtaja.

Tietomurron kohteita varten on avattu päivystyspalvelu ja verkkosivu, joista on saatavilla lisätietoja ja neuvoja omien tietojen suojaamiseen.

Valion lakiasiainjohtaja Juha Höltän mukaan tietomurtorikoksissa hyökkääjän jälkien selvittäminen on erittäin vaativaa, koska hyökkääjä on salannut varastamiansa tietoja ja niiden selvittely on vaatinut erityisosaamista ja vienyt aikaa. Tapauksen selvitys jatkuu "katkeamatta" poliisin ja viranomaisten kanssa, Hölttä kertoo.