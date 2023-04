Virossa kohu Ukraina-avustusten huijaamisesta: Yli miljoona euroa "kynsisalongin työntekijän" rakennusyhtiölle – skandaalissa mukana myös tuore kansanedustaja

Selvityksen ajaksi avustusten maksaminen Ukrainaan on keskeytetty. Yhdistyksen yhteistyökumppani Ukrainassa on ollut kansalaisjärjestö All for Victory, jonka osuudesta on kerrottu jo aiemmin.

Kohussa mukana tuore kansanedustaja

Lehden mukaan All for Victoryn ja rakennusyhtiön toiminnassa on ollut mukana samoja ihmisiä, joilla on myös yhteys Lvivin kaupungin virkamiehiin. Lisäksi kansanedustaja Lehtme on läheinen ystävä All for Victoryn johtajan Hennadiy Vaskivin kanssa.