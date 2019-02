Virginian kuvernööri keskellä rasistista kohua – Northamia vaaditaan eroamaan vuonna 1984 julkaistun julkean kaapukuvan takia

Kohun aiheuttanut valokuva on vuodelta 1984 Eastern Virginia Medical School -yliopiston vuosikirjasta. Kuvassa yksi ihminen on pukeutuneena rasistisen äärijärjestön Ku Klux Klanin tunnuksenomaiseen asuun eli valkoiseen kaapuun ja suippoon huppuun, joka peittää myös kasvot. Toinen kuvassa oleva henkilö on maalannut kasvonsa mustiksi.