Viranomaiset iskivät hakkeriryhmän toimintaan suuressa operaatiossa

Viranomaiset ovat iskeneet rikollisen Lockbit-hakkeriryhmän toimintaan kansainvälisessä operaatiossa. Lähes kolmekymmentä Lockbitin palvelinta kaadettiin ja ryhmän kehittämä tietojen varastamiseen käytetty työkalu otettiin haltuun, kertoo Britannian kansallinen rikosvirasto (NCA). Myös Lockbitin verkkosivu on viranomaisten hallussa.



Hakkeriryhmää vastaan tehtyyn operaatioon osallistui NCA:n lisäksi Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja viranomaisia yhdeksästä muusta maasta, myös Suomesta.



NCA kuvaili Lockbitiä maailman vahingollisimmaksi kyberrikollisryhmäksi.



Lockbit on aiheuttanut miljardien edestä vahinkoa ja kiristänyt uhreiltaan kymmeniä miljoonia. Hakkeriryhmän kohteina on ollut muun muassa pankkeja ja Suomessa ainakin Savonia-ammattikorkeakoulu.