Villi somepalvelu poistettu Googlen valikoimasta: "Kuin Twitter ilman sääntöjä"

Parler on tullut tunnetuksi oikeiston suosimana sovelluksena, jota on kuvailtu "Twitteriksi ilman sääntöjä". New York Timesin mukaan Parlerissa suunniteltiin Yhdysvalloissa keskiviikkona tapahtunutta kongressitalon valtausyritystä, jossa kuoli viisi ihmistä.