Ville Peltonen kommentoi HIFK-fanien kovaa reaktiota: "Kyllä tässä niin monta vuosikymmentä on"

HIFK-kannattajat ottivat näkyvästi ja kuuluvasti kantaa päävalmentaja Ville Peltosen asemaan. Kiekkolegenda kommentoi fanien reaktiota, kun vastustaja SaiPa oli naarannut jo kolmannen SM-liigan puolivälierävoiton helsinkiläisiä vastaan.

Helsingin jäähallissa nähtiin jo ottelun alkuhetkillä kaksi lakanaa. Toisessa luki "Ville ulos" ja toiseen oli merkitty Peltosen aikaisesta menestymättömyydestä kielineet merkinnät:

2022 X

2023 X

2024 X

2025….

Kun taisto oli päättynyt HIFK:n 0–2-tappioon, kotiyleisön kannanotot jatkuivat. Toiset buuasivat, toiset lauloivat "kiitos, Ville".

– Kyllä tässä niin monta vuosikymmentä on, että me haluamme pitää totuuden kopissa. Ollaan niin voittojen kuin tappioidenkin hetkellä yhdessä. Mutta ymmärrän sen, että intohimo on kova. Meillä on paljon hyviä kannattajia, jotka haluavat seuran parasta. Kuuluu tähän asiaan, että ulkopuolella on vähän meteliä, Peltonen kommentoi MTV Urheilulle.

SaiPa tarvitsee välieräpaikkaan enää yhden voiton. Ottelusarja on lappeenrantalaisille voitoin 3–0.

